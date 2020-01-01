Токеномика на Districts (DSTRX) Открийте ключова информация за Districts (DSTRX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Districts (DSTRX) Districts is a virtual world platform built on the Realio Network, integrating blockchain-based land ownership with a decentralized governance model. The ecosystem operates using DSTRX, its native token, which has a fixed supply of 125 million. The issuance of DSTRX is tied to the minting of Land Pixels—unique geographical coordinates within Districts—ensuring a controlled and gradual token distribution. Users influence the platform’s development through decentralized governance, enabling them to vote on key ecosystem decisions. Additionally, Districts leverages Ethereum’s blockchain infrastructure for smart contracts, staking mechanisms, and seamless integration with DeFi applications. Официален уебсайт: https://districts.xyz/ Бяла книга: https://districts.xyz/files/Districts_Token_Economy_Whitepaper.pdf Купете DSTRX сега!

Токеномика и анализ на цената за Districts (DSTRX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Districts (DSTRX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.90M $ 6.90M $ 6.90M Общо предлагане: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M Циркулиращо предлагане: $ 123.05M $ 123.05M $ 123.05M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.01M $ 7.01M $ 7.01M Рекорд за всички времена: $ 0.067029 $ 0.067029 $ 0.067029 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02729575 $ 0.02729575 $ 0.02729575 Текуща цена: $ 0.055954 $ 0.055954 $ 0.055954 Научете повече за цената на Districts (DSTRX)

Токеномика на Districts (DSTRX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Districts (DSTRX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DSTRX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DSTRX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DSTRX, разгледайте цената в реално време на токените DSTRX!

Прогноза за цената за DSTRX Искате ли да знаете какъв път може да поеме DSTRX? Нашата страница за прогноза за цената DSTRX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DSTRX сега!

