Информация за DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) DISTRIBUTE is a revolutionary platform on the Solana blockchain that enables anyone to create and launch reward-based tokens without coding knowledge. Our platform automates the distribution of rewards to token holders every 5 minutes, providing enterprise-level scalability regardless of holder count. The project addresses a significant gap in the Solana ecosystem by democratizing token creation and reward distribution, making these processes accessible to non-technical users while maintaining reliability and transparency. DISTRIBUTE handles all the complex backend operations, allowing project founders to focus on community building and marketing rather than technical implementation details. Официален уебсайт: https://distributesol.io Купете DISTRIBUTE сега!

Токеномика и анализ на цената за DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DISTRIBUTE (DISTRIBUTE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 75.75K Общо предлагане: $ 948.61M Циркулиращо предлагане: $ 948.61M FDV (оценка при пълна реализация): $ 75.75K Рекорд за всички времена: $ 0.00707312 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00007016 Текуща цена: $ 0

Токеномика на DISTRIBUTE (DISTRIBUTE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DISTRIBUTE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DISTRIBUTE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

