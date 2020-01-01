Токеномика на Distracted Dudes (DUDE) Открийте ключова информация за Distracted Dudes (DUDE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Distracted Dudes (DUDE) $DUDE: a dude-to-dude electronic cash system $DUDE is a memecoin on Base There is a supply of 10 billion There was no presale 0 was reserved 50% airdropped to around 60,000 addresses 50% in LP and locked for 200 years $DUDE uses Bytecode20, the most efficient ERC20 Официален уебсайт: https://www.distracteddudes.xyz/ Бяла книга: https://bafybeidkclxnlwt3chpix7w7wdtduzlky4f46ghddzo645l75dxnbnvyzm.ipfs.w3s.link/%24DUDE%20a%20dude-to-dude%20electronic%20cash%20system.pdf Купете DUDE сега!

Токеномика и анализ на цената за Distracted Dudes (DUDE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Distracted Dudes (DUDE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 51.86K $ 51.86K $ 51.86K Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 51.86K $ 51.86K $ 51.86K Рекорд за всички времена: $ 0.00064186 $ 0.00064186 $ 0.00064186 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000268 $ 0.00000268 $ 0.00000268 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Distracted Dudes (DUDE)

Токеномика на Distracted Dudes (DUDE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Distracted Dudes (DUDE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DUDE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DUDE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DUDE, разгледайте цената в реално време на токените DUDE!

Прогноза за цената за DUDE Искате ли да знаете какъв път може да поеме DUDE? Нашата страница за прогноза за цената DUDE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DUDE сега!

