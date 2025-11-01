Информация за цената за Disco By Matt Furie (DISCO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0.00111055 $ 0.00111055 $ 0.00111055 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0.00111055$ 0.00111055 $ 0.00111055 Рекорд за всички времена $ 0.00306541$ 0.00306541 $ 0.00306541 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +2.51% Промяна на цената (1д) +12.12% Промяна на цената (7д) -25.58% Промяна на цената (7д) -25.58%

Цената в реално време за Disco By Matt Furie (DISCO) е$0.00101939. През последните 24 часа DISCO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0.00111055, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DISCO е $ 0.00306541, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DISCO има промяна от +2.51% за последния час, +12.12% за 24 часа и -25.58% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Disco By Matt Furie (DISCO)

Пазарна капитализация $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Disco By Matt Furie е $ 1.02M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DISCO е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.02M.