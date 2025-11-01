БорсаDEX+
Цената в реално време на Disco By Matt Furie днес е 0.00101939 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DISCO към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DISCO в MEXC сега.Цената в реално време на Disco By Matt Furie днес е 0.00101939 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DISCO към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DISCO в MEXC сега.

Повече за DISCO

DISCOценова информация

Какво представлява DISCO

Официален уебсайт на DISCO

Токеномика на DISCO

DISCO ценова прогноза

Disco By Matt Furie цена (DISCO)

Не се намира в списъка

1 DISCO към USD - цена в реално време:

$0.00101596
$0.00101596$0.00101596
+11.70%1D
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Disco By Matt Furie (DISCO) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:31:23 (UTC+8)

Информация за цената за Disco By Matt Furie (DISCO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0.00111055
$ 0.00111055$ 0.00111055
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00111055
$ 0.00111055$ 0.00111055

$ 0.00306541
$ 0.00306541$ 0.00306541

$ 0
$ 0$ 0

+2.51%

+12.12%

-25.58%

-25.58%

Цената в реално време за Disco By Matt Furie (DISCO) е$0.00101939. През последните 24 часа DISCO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0.00111055, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DISCO е $ 0.00306541, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DISCO има промяна от +2.51% за последния час, +12.12% за 24 часа и -25.58% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Disco By Matt Furie (DISCO)

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

--
----

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Disco By Matt Furie е $ 1.02M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DISCO е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.02M.

История на цените за Disco By Matt Furie (DISCO) USD

През днешния ден промяната в цената на Disco By Matt Furie към USD беше $ +0.00011018.
През последните 30 дни промяната в цената на Disco By Matt Furie към USD беше $ +0.0086854102.
През последните 60 дни промяната в цената на Disco By Matt Furie към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Disco By Matt Furie към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00011018+12.12%
30 дни$ +0.0086854102+852.02%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Disco By Matt Furie (DISCO)

A memecoin on Ethereum inspired by Matt Furie the cultural theme of “The Last Dance.”

Disco (DISCO) is a community-driven cryptocurrency launched on the Ethereum blockchain. The project originates from Matt Furie, the artist known for his role in shaping internet meme culture. DISCO takes inspiration from “The Last Dance,” a narrative uniting the memeverse and online communities through shared cultural references.

Positioned as a digital collectible within Ethereum’s ecosystem, DISCO reflects the intersection of art, culture, and blockchain participation, encouraging engagement among collectors and community members.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Disco By Matt Furie (DISCO) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Disco By Matt Furie (USD)

Колко ще струва Disco By Matt Furie (DISCO) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Disco By Matt Furie (DISCO) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Disco By Matt Furie.

Проверете прогнозата за цената за Disco By Matt Furie сега!

DISCO към местни валути

Токеномика на Disco By Matt Furie (DISCO)

Разбирането на токеномиката на Disco By Matt Furie (DISCO) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените DISCO сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Disco By Matt Furie (DISCO)

Колко струва Disco By Matt Furie (DISCO) днес?
Цената в реално време на DISCO в USD е 0.00101939 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на DISCO към USD?
Текущата цена на DISCO към USD е $ 0.00101939. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Disco By Matt Furie?
Пазарната капитализация за DISCO е $ 1.02M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на DISCO?
Циркулиращото предлагане на DISCO е 1.00B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на DISCO?
DISCO постигна ATH цена от 0.00306541 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на DISCO?
DISCO достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на DISCO?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за DISCO е -- USD.
Ще се повиши ли DISCO тази година?
DISCO може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за DISCO за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Disco By Matt Furie (DISCO)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

