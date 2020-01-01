Токеномика на DISCIPLINE (DISCIPLINE) Открийте ключова информация за DISCIPLINE (DISCIPLINE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DISCIPLINE (DISCIPLINE) Promoting the value of discipline and how it can help to improve everyone’s life. Whether it may be with fitness, quitting bad habits such as smoking, learning a new skill such as trading. We are helping people to learn how important it is to have discipline and how that can help them to succeed as it is needed to make the dream a reality, helping people to setup their rules in order to achieve what they are really going for. Официален уебсайт: https://www.discipline.gg Купете DISCIPLINE сега!

Токеномика и анализ на цената за DISCIPLINE (DISCIPLINE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DISCIPLINE (DISCIPLINE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 14.04K $ 14.04K $ 14.04K Общо предлагане: $ 999.62M $ 999.62M $ 999.62M Циркулиращо предлагане: $ 999.62M $ 999.62M $ 999.62M FDV (оценка при пълна реализация): $ 14.04K $ 14.04K $ 14.04K Рекорд за всички времена: $ 0.0010299 $ 0.0010299 $ 0.0010299 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на DISCIPLINE (DISCIPLINE)

Токеномика на DISCIPLINE (DISCIPLINE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DISCIPLINE (DISCIPLINE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DISCIPLINE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DISCIPLINE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DISCIPLINE, разгледайте цената в реално време на токените DISCIPLINE!

Прогноза за цената за DISCIPLINE Искате ли да знаете какъв път може да поеме DISCIPLINE? Нашата страница за прогноза за цената DISCIPLINE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DISCIPLINE сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!