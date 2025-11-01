Информация за цената за dihcoin (DIH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00003172 $ 0.00003172 $ 0.00003172 24-часов нисък $ 0.00003362 $ 0.00003362 $ 0.00003362 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00003172$ 0.00003172 $ 0.00003172 24-часов висок $ 0.00003362$ 0.00003362 $ 0.00003362 Рекорд за всички времена $ 0.00064411$ 0.00064411 $ 0.00064411 Най-ниска цена $ 0.00003077$ 0.00003077 $ 0.00003077 Промяна на цената (1ч) -0.73% Промяна на цената (1д) +3.37% Промяна на цената (7д) -0.97% Промяна на цената (7д) -0.97%

Цената в реално време за dihcoin (DIH) е$0.00003307. През последните 24 часа DIH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00003172 до най-висока стойност $ 0.00003362, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DIH е $ 0.00064411, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00003077.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DIH има промяна от -0.73% за последния час, +3.37% за 24 часа и -0.97% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за dihcoin (DIH)

Пазарна капитализация $ 33.02K$ 33.02K $ 33.02K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 33.02K$ 33.02K $ 33.02K Циркулиращо предлагане 998.75M 998.75M 998.75M Общо предлагане 998,746,686.058536 998,746,686.058536 998,746,686.058536

Текущата пазарна капитализация на dihcoin е $ 33.02K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DIH е 998.75M, като общото предлагане е 998746686.058536. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 33.02K.