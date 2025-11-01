Информация за цената за Digital Slop (SLOP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0000206 $ 0.0000206 $ 0.0000206 24-часов нисък $ 0.00002186 $ 0.00002186 $ 0.00002186 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0000206$ 0.0000206 $ 0.0000206 24-часов висок $ 0.00002186$ 0.00002186 $ 0.00002186 Рекорд за всички времена $ 0.00064503$ 0.00064503 $ 0.00064503 Най-ниска цена $ 0.00001917$ 0.00001917 $ 0.00001917 Промяна на цената (1ч) +0.01% Промяна на цената (1д) +0.35% Промяна на цената (7д) -4.09% Промяна на цената (7д) -4.09%

Цената в реално време за Digital Slop (SLOP) е$0.00002089. През последните 24 часа SLOP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0000206 до най-висока стойност $ 0.00002186, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SLOP е $ 0.00064503, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001917.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SLOP има промяна от +0.01% за последния час, +0.35% за 24 часа и -4.09% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Digital Slop (SLOP)

Пазарна капитализация $ 20.88K$ 20.88K $ 20.88K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 20.88K$ 20.88K $ 20.88K Циркулиращо предлагане 999.47M 999.47M 999.47M Общо предлагане 999,474,944.286127 999,474,944.286127 999,474,944.286127

Текущата пазарна капитализация на Digital Slop е $ 20.88K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SLOP е 999.47M, като общото предлагане е 999474944.286127. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 20.88K.