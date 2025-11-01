БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Digital Slop днес е 0.00002089 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SLOP към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SLOP в MEXC сега.Цената в реално време на Digital Slop днес е 0.00002089 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SLOP към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SLOP в MEXC сега.

Повече за SLOP

SLOPценова информация

Какво представлява SLOP

Официален уебсайт на SLOP

Токеномика на SLOP

SLOP ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Digital Slop Лого

Digital Slop цена (SLOP)

Не се намира в списъка

1 SLOP към USD - цена в реално време:

--
----
+0.30%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Digital Slop (SLOP) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:08:24 (UTC+8)

Информация за цената за Digital Slop (SLOP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.0000206
$ 0.0000206$ 0.0000206
24-часов нисък
$ 0.00002186
$ 0.00002186$ 0.00002186
24-часов висок

$ 0.0000206
$ 0.0000206$ 0.0000206

$ 0.00002186
$ 0.00002186$ 0.00002186

$ 0.00064503
$ 0.00064503$ 0.00064503

$ 0.00001917
$ 0.00001917$ 0.00001917

+0.01%

+0.35%

-4.09%

-4.09%

Цената в реално време за Digital Slop (SLOP) е$0.00002089. През последните 24 часа SLOP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0000206 до най-висока стойност $ 0.00002186, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SLOP е $ 0.00064503, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001917.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SLOP има промяна от +0.01% за последния час, +0.35% за 24 часа и -4.09% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Digital Slop (SLOP)

$ 20.88K
$ 20.88K$ 20.88K

--
----

$ 20.88K
$ 20.88K$ 20.88K

999.47M
999.47M 999.47M

999,474,944.286127
999,474,944.286127 999,474,944.286127

Текущата пазарна капитализация на Digital Slop е $ 20.88K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SLOP е 999.47M, като общото предлагане е 999474944.286127. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 20.88K.

История на цените за Digital Slop (SLOP) USD

През днешния ден промяната в цената на Digital Slop към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Digital Slop към USD беше $ -0.0000027630.
През последните 60 дни промяната в цената на Digital Slop към USD беше $ -0.0000115013.
През последните 90 дни промяната в цената на Digital Slop към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+0.35%
30 дни$ -0.0000027630-13.22%
60 дни$ -0.0000115013-55.05%
90 дни$ 0--

Какво е Digital Slop (SLOP)

Digital Slop is a cultural meme project that celebrates everything raw, chaotic, and hilarious about the internet. It’s a token with no filter, no fake mission, and no interest in impressing anyone. Instead, it rides the unhinged energy of viral moments, community-driven slop rituals, and loud, messy engagement. Built for people who find beauty in digital noise, Digital Slop is meme culture at its most authentic and chaotic.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Digital Slop (SLOP) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Digital Slop (USD)

Колко ще струва Digital Slop (SLOP) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Digital Slop (SLOP) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Digital Slop.

Проверете прогнозата за цената за Digital Slop сега!

SLOP към местни валути

Токеномика на Digital Slop (SLOP)

Разбирането на токеномиката на Digital Slop (SLOP) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SLOP сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Digital Slop (SLOP)

Колко струва Digital Slop (SLOP) днес?
Цената в реално време на SLOP в USD е 0.00002089 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SLOP към USD?
Текущата цена на SLOP към USD е $ 0.00002089. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Digital Slop?
Пазарната капитализация за SLOP е $ 20.88K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SLOP?
Циркулиращото предлагане на SLOP е 999.47M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SLOP?
SLOP постигна ATH цена от 0.00064503 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SLOP?
SLOP достигна ATL цена от 0.00001917 USD.
Какъв е обемът на търговията на SLOP?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SLOP е -- USD.
Ще се повиши ли SLOP тази година?
SLOP може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SLOP за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:08:24 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Digital Slop (SLOP)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,612.36
$109,612.36$109,612.36

-0.55%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,864.41
$3,864.41$3,864.41

+0.09%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02817
$0.02817$0.02817

-12.46%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.50
$187.50$187.50

-0.35%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,864.41
$3,864.41$3,864.41

+0.09%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,612.36
$109,612.36$109,612.36

-0.55%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.50
$187.50$187.50

-0.35%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5196
$2.5196$2.5196

-0.17%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,088.89
$1,088.89$1,088.89

+0.41%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000713
$0.0000713$0.0000713

+42.60%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09665
$0.09665$0.09665

+866.50%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000452
$0.000452$0.000452

+126.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000128
$0.00000128$0.00000128

+100.00%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0044
$0.0044$0.0044

+76.00%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.8082
$0.8082$0.8082

+57.02%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00026
$0.00026$0.00026

+44.44%