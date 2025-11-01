Информация за цената за Digital Oil Memecoin (OIL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00353663$ 0.00353663 $ 0.00353663 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.58% Промяна на цената (1д) +3.81% Промяна на цената (7д) -18.97% Промяна на цената (7д) -18.97%

Цената в реално време за Digital Oil Memecoin (OIL) е--. През последните 24 часа OIL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на OIL е $ 0.00353663, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, OIL има промяна от +0.58% за последния час, +3.81% за 24 часа и -18.97% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Digital Oil Memecoin (OIL)

Пазарна капитализация $ 138.64K$ 138.64K $ 138.64K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 138.64K$ 138.64K $ 138.64K Циркулиращо предлагане 998.29M 998.29M 998.29M Общо предлагане 998,288,352.159225 998,288,352.159225 998,288,352.159225

Текущата пазарна капитализация на Digital Oil Memecoin е $ 138.64K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на OIL е 998.29M, като общото предлагане е 998288352.159225. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 138.64K.