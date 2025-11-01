Информация за цената за Digital Gold (GOLD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001638 $ 0.00001638 $ 0.00001638 24-часов нисък $ 0.0000188 $ 0.0000188 $ 0.0000188 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001638$ 0.00001638 $ 0.00001638 24-часов висок $ 0.0000188$ 0.0000188 $ 0.0000188 Рекорд за всички времена $ 0.00010403$ 0.00010403 $ 0.00010403 Най-ниска цена $ 0.00001525$ 0.00001525 $ 0.00001525 Промяна на цената (1ч) +4.05% Промяна на цената (1д) +9.64% Промяна на цената (7д) -0.46% Промяна на цената (7д) -0.46%

Цената в реално време за Digital Gold (GOLD) е$0.00001796. През последните 24 часа GOLD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001638 до най-висока стойност $ 0.0000188, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GOLD е $ 0.00010403, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001525.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GOLD има промяна от +4.05% за последния час, +9.64% за 24 часа и -0.46% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Digital Gold (GOLD)

Пазарна капитализация $ 17.96K$ 17.96K $ 17.96K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 17.96K$ 17.96K $ 17.96K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Digital Gold е $ 17.96K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GOLD е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 17.96K.