Токеномика на Digital Fitness (DEFIT) Открийте ключова информация за Digital Fitness (DEFIT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Digital Fitness (DEFIT) Swim. Bike. Run. Earn $DEFIT. The leading #web3 lifestyle brand | Bringing the World of Sports onto the Blockchain | Built on Ethereum, Powered by Polygon Официален уебсайт: https://defit.com/ Бяла книга: https://whitepaper.defit.io/ Купете DEFIT сега!

Токеномика и анализ на цената за Digital Fitness (DEFIT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Digital Fitness (DEFIT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M Общо предлагане: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Циркулиращо предлагане: $ 31.37M $ 31.37M $ 31.37M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.64M $ 3.64M $ 3.64M Рекорд за всички времена: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0138919 $ 0.0138919 $ 0.0138919 Текуща цена: $ 0.07275 $ 0.07275 $ 0.07275 Научете повече за цената на Digital Fitness (DEFIT)

Токеномика на Digital Fitness (DEFIT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Digital Fitness (DEFIT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DEFIT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DEFIT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DEFIT, разгледайте цената в реално време на токените DEFIT!

Прогноза за цената за DEFIT Искате ли да знаете какъв път може да поеме DEFIT? Нашата страница за прогноза за цената DEFIT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DEFIT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!