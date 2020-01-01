Токеномика на DIGGER AI (DIGGAI) Открийте ключова информация за DIGGER AI (DIGGAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DIGGER AI (DIGGAI) DIGGER AI is an ecosystem of multiple bots designed to assist investors in their research and decision-making processes. This comprehensive suite of tools provides users with valuable insights, including real-time data and actionable analytics. One of the key components of the ecosystem is our detection bot, which specializes in identifying promising tokens early. DIGGER AI aims to streamline investment strategies and empower users with advanced AI-driven tools, fostering smarter and more informed trading decisions. Официален уебсайт: https://diggerai.io/ Бяла книга: https://digger-ai.gitbook.io/digger-ai Купете DIGGAI сега!

Токеномика и анализ на цената за DIGGER AI (DIGGAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DIGGER AI (DIGGAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9,15K $ 9,15K $ 9,15K Общо предлагане: $ 999,48M $ 999,48M $ 999,48M Циркулиращо предлагане: $ 999,48M $ 999,48M $ 999,48M FDV (оценка при пълна реализация): $ 9,15K $ 9,15K $ 9,15K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на DIGGER AI (DIGGAI)

Токеномика на DIGGER AI (DIGGAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DIGGER AI (DIGGAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DIGGAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DIGGAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DIGGAI, разгледайте цената в реално време на токените DIGGAI!

Прогноза за цената за DIGGAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме DIGGAI? Нашата страница за прогноза за цената DIGGAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DIGGAI сега!

