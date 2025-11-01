Информация за цената за Diem (DIEM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 129.92 $ 129.92 $ 129.92 24-часов нисък $ 136.54 $ 136.54 $ 136.54 24-часов висок 24-часов нисък $ 129.92$ 129.92 $ 129.92 24-часов висок $ 136.54$ 136.54 $ 136.54 Рекорд за всички времена $ 347.15$ 347.15 $ 347.15 Най-ниска цена $ 122.12$ 122.12 $ 122.12 Промяна на цената (1ч) +0.32% Промяна на цената (1д) +1.85% Промяна на цената (7д) -4.68% Промяна на цената (7д) -4.68%

Цената в реално време за Diem (DIEM) е$133.56. През последните 24 часа DIEM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 129.92 до най-висока стойност $ 136.54, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DIEM е $ 347.15, а най-ниската цена за всички времена е $ 122.12.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DIEM има промяна от +0.32% за последния час, +1.85% за 24 часа и -4.68% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Diem (DIEM)

Пазарна капитализация $ 4.34M$ 4.34M $ 4.34M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 4.34M$ 4.34M $ 4.34M Циркулиращо предлагане 32.37K 32.37K 32.37K Общо предлагане 32,371.63009310784 32,371.63009310784 32,371.63009310784

Текущата пазарна капитализация на Diem е $ 4.34M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DIEM е 32.37K, като общото предлагане е 32371.63009310784. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.34M.