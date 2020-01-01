Токеномика на Didi Bam Bam (DDBAM) Открийте ключова информация за Didi Bam Bam (DDBAM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Didi Bam Bam (DDBAM) Sometimes, you have to go all in to make your dreams a reality. Didi Bam Bam is committed to making cryptocurrency accessible and understandable for everyone. Didi Bam Bam isn’t just another meme coin; it’s a revolutionary blend of fun and practical value. Our coin is designed to entertain and educate, providing real use case value to its community members. Inspired by Didi Taihuttu's bold venture into cryptocurrency, we’re on a mission to educate, engage, and empower the world. Join our community and dive into the exciting universe of Didi Bam Bam, where learning meets fun, and innovation drives global adoption.Our unique animated character, Didi Bam Bam, guides users through every stage of their crypto journey: We combine education with engagement, ensuring our community members not only learn but also participate actively in the ever-evolving crypto space. Официален уебсайт: https://didibambam.me Бяла книга: https://www.didibambam.me/_files/ugd/ee68b8_95c4f5b736744a0e8b11658d68ce398e.pdf Купете DDBAM сега!

Токеномика и анализ на цената за Didi Bam Bam (DDBAM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Didi Bam Bam (DDBAM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.81M Общо предлагане: $ 21.00M Циркулиращо предлагане: $ 21.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.81M Рекорд за всички времена: $ 0.596253 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.062681 Текуща цена: $ 0.08607

Токеномика на Didi Bam Bam (DDBAM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Didi Bam Bam (DDBAM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DDBAM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DDBAM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DDBAM, разгледайте цената в реално време на токените DDBAM!

