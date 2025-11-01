Информация за цената за DickStrategy (DICKSTR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00109912 $ 0.00109912 $ 0.00109912 24-часов нисък $ 0.00119987 $ 0.00119987 $ 0.00119987 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00109912$ 0.00109912 $ 0.00109912 24-часов висок $ 0.00119987$ 0.00119987 $ 0.00119987 Рекорд за всички времена $ 0.01084287$ 0.01084287 $ 0.01084287 Най-ниска цена $ 0.00065559$ 0.00065559 $ 0.00065559 Промяна на цената (1ч) -2.38% Промяна на цената (1д) +2.38% Промяна на цената (7д) -4.82% Промяна на цената (7д) -4.82%

Цената в реално време за DickStrategy (DICKSTR) е$0.00115497. През последните 24 часа DICKSTR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00109912 до най-висока стойност $ 0.00119987, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DICKSTR е $ 0.01084287, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00065559.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DICKSTR има промяна от -2.38% за последния час, +2.38% за 24 часа и -4.82% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DickStrategy (DICKSTR)

Пазарна капитализация $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Циркулиращо предлагане 939.55M 939.55M 939.55M Общо предлагане 939,554,549.4552867 939,554,549.4552867 939,554,549.4552867

Текущата пазарна капитализация на DickStrategy е $ 1.09M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DICKSTR е 939.55M, като общото предлагане е 939554549.4552867. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.09M.