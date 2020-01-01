Токеномика на DiamondShell (DSHELL) Открийте ключова информация за DiamondShell (DSHELL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DiamondShell (DSHELL) DiamondShell is an RWA investment platform with its own native token #DShell. In a few words, it is a new-age protocol that allows you to make direct short-term (2-24 weeks) investments in real-world trade deals and receive a share of the profits (Trade Financing). For a long time, the worlds of crypto and the real sector did not intersect and existed independently of each other. DiamondShell is here to establish the much needed connection between the two. The platform attracts crypto capital to finance real-world deals. Our focus is on purchase and sales international transactions (import and export). Operations of this kind are highly profitable and inaccessible to ordinary investors unless they establish a company, obtain a license, arrange logistics, and undergo other complex processes. Our goal is to let investors earn more than they could by staking or performing similar activities. We strive to give them the opportunity to profit from actual deals with physical goods by providing capital to scheduled transactions (trade finance). Официален уебсайт: https://diamondshell.finance/ Бяла книга: https://docs.diamondshell.finance Купете DSHELL сега!

Токеномика и анализ на цената за DiamondShell (DSHELL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DiamondShell (DSHELL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.19K $ 9.19K $ 9.19K Общо предлагане: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Циркулиращо предлагане: $ 550.00K $ 550.00K $ 550.00K FDV (оценка при пълна реализация): $ 16.72K $ 16.72K $ 16.72K Рекорд за всички времена: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01350254 $ 0.01350254 $ 0.01350254 Текуща цена: $ 0.01675078 $ 0.01675078 $ 0.01675078 Научете повече за цената на DiamondShell (DSHELL)

Токеномика на DiamondShell (DSHELL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DiamondShell (DSHELL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DSHELL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DSHELL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DSHELL, разгледайте цената в реално време на токените DSHELL!

Прогноза за цената за DSHELL Искате ли да знаете какъв път може да поеме DSHELL? Нашата страница за прогноза за цената DSHELL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DSHELL сега!

