Информация за DIAMOND The Cat Coin (DMTC) DMTC or DIAMOND The Cat Coin is a viral meme coin on Solana Blockchain, Based in Thailand and Global and Based on a true story about my lovely cat(DIAMOND) and made by love, I just want my cat to be immortal in this whole world until I die that's a first idea of this project start. We're start from $2,000 Market cap and hit All time high at $10.9 million, please come to check our project and let's DMTC get list on Coingecko to let's everyone in this whole world know DMTC. Официален уебсайт: https://www.dmtcsolana.com/ Бяла книга: https://docs.dmtcsolana.com/ Купете DMTC сега!

Токеномика и анализ на цената за DIAMOND The Cat Coin (DMTC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DIAMOND The Cat Coin (DMTC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.42K $ 6.42K $ 6.42K Общо предлагане: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Циркулиращо предлагане: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.42K $ 6.42K $ 6.42K Рекорд за всички времена: $ 0.01973356 $ 0.01973356 $ 0.01973356 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на DIAMOND The Cat Coin (DMTC)

Токеномика на DIAMOND The Cat Coin (DMTC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DIAMOND The Cat Coin (DMTC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DMTC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DMTC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DMTC, разгледайте цената в реално време на токените DMTC!

