Информация за Diamond Hands (DHANDS) The $DHANDS community is stepping up to preserve the legacy of unshakable conviction and legendary hodling meme via this solana memecoin that was launched on pumpfun. $DHANDS isn’t just a coin; it’s a lifestyle choice. Built for those who laugh in the face of volatility and hodl through market tsunamis, $DHANDS is the rallying cry of degens who refuse to let go. 🛠️ What we stand for: 💎 Indestructible Commitment 🚀 Unlimited Potential 🗿 Rock solid Memes As markets crumble and paper hands fold, Diamond Hands prevail. Every $DHANDS token represents a piece of the unshakable spirit that built this community. Will it moon? Or will it plummet like a rogue satellite? Either way, we're not selling. Официален уебсайт: https://Diamondhands.work Купете DHANDS сега!

Токеномика и анализ на цената за Diamond Hands (DHANDS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Diamond Hands (DHANDS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 27.06K $ 27.06K $ 27.06K Общо предлагане: $ 998.26M $ 998.26M $ 998.26M Циркулиращо предлагане: $ 998.26M $ 998.26M $ 998.26M FDV (оценка при пълна реализация): $ 27.06K $ 27.06K $ 27.06K Рекорд за всички времена: $ 0.00043911 $ 0.00043911 $ 0.00043911 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001565 $ 0.00001565 $ 0.00001565 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Diamond Hands (DHANDS)

Токеномика на Diamond Hands (DHANDS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Diamond Hands (DHANDS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DHANDS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DHANDS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DHANDS, разгледайте цената в реално време на токените DHANDS!

