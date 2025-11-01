Информация за цената за Dialectic USD Vault (DUSD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24-часов нисък $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 24-часов висок $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Рекорд за всички времена $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 Най-ниска цена $ 0.999002$ 0.999002 $ 0.999002 Промяна на цената (1ч) +0.01% Промяна на цената (1д) +0.02% Промяна на цената (7д) -0.00% Промяна на цената (7д) -0.00%

Цената в реално време за Dialectic USD Vault (DUSD) е$1.004. През последните 24 часа DUSD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.002 до най-висока стойност $ 1.004, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DUSD е $ 1.007, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.999002.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DUSD има промяна от +0.01% за последния час, +0.02% за 24 часа и -0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Dialectic USD Vault (DUSD)

Пазарна капитализация $ 49.48M$ 49.48M $ 49.48M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 49.48M$ 49.48M $ 49.48M Циркулиращо предлагане 49.30M 49.30M 49.30M Общо предлагане 49,299,497.5663826 49,299,497.5663826 49,299,497.5663826

Текущата пазарна капитализация на Dialectic USD Vault е $ 49.48M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DUSD е 49.30M, като общото предлагане е 49299497.5663826. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 49.48M.