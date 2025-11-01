БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Dialectic USD Vault днес е 1.004 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DUSD към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DUSD в MEXC сега.Цената в реално време на Dialectic USD Vault днес е 1.004 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DUSD към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DUSD в MEXC сега.

Повече за DUSD

DUSDценова информация

Какво представлява DUSD

Официален уебсайт на DUSD

Токеномика на DUSD

DUSD ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Dialectic USD Vault Лого

Dialectic USD Vault цена (DUSD)

Не се намира в списъка

1 DUSD към USD - цена в реално време:

$1.004
$1.004$1.004
0.00%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Dialectic USD Vault (DUSD) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:45:20 (UTC+8)

Информация за цената за Dialectic USD Vault (DUSD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
24-часов нисък
$ 1.004
$ 1.004$ 1.004
24-часов висок

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 0.999002
$ 0.999002$ 0.999002

+0.01%

+0.02%

-0.00%

-0.00%

Цената в реално време за Dialectic USD Vault (DUSD) е$1.004. През последните 24 часа DUSD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.002 до най-висока стойност $ 1.004, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DUSD е $ 1.007, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.999002.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DUSD има промяна от +0.01% за последния час, +0.02% за 24 часа и -0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Dialectic USD Vault (DUSD)

$ 49.48M
$ 49.48M$ 49.48M

--
----

$ 49.48M
$ 49.48M$ 49.48M

49.30M
49.30M 49.30M

49,299,497.5663826
49,299,497.5663826 49,299,497.5663826

Текущата пазарна капитализация на Dialectic USD Vault е $ 49.48M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DUSD е 49.30M, като общото предлагане е 49299497.5663826. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 49.48M.

История на цените за Dialectic USD Vault (DUSD) USD

През днешния ден промяната в цената на Dialectic USD Vault към USD беше $ +0.00015931.
През последните 30 дни промяната в цената на Dialectic USD Vault към USD беше $ +0.0029754544.
През последните 60 дни промяната в цената на Dialectic USD Vault към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Dialectic USD Vault към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00015931+0.02%
30 дни$ +0.0029754544+0.30%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Dialectic USD Vault (DUSD)

Makina is a next-generation DeFi Execution Engine that brings institutional-grade risk-adjusted strategies onchain. Its non-custodial and trust-minimized architecture enables access to secure, high-yield opportunities across EVM chains. Makina redefines capital allocation in DeFi with real-time yield optimization, continuous revenue accrual, on-chain accounting, built-in risk management, and infinite composability.

Dialectic USD brings flagship yielding strategies that have consistently delivered industry-leading returns over multiple years'.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Dialectic USD Vault (DUSD) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Dialectic USD Vault (USD)

Колко ще струва Dialectic USD Vault (DUSD) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Dialectic USD Vault (DUSD) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Dialectic USD Vault.

Проверете прогнозата за цената за Dialectic USD Vault сега!

DUSD към местни валути

Токеномика на Dialectic USD Vault (DUSD)

Разбирането на токеномиката на Dialectic USD Vault (DUSD) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените DUSD сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Dialectic USD Vault (DUSD)

Колко струва Dialectic USD Vault (DUSD) днес?
Цената в реално време на DUSD в USD е 1.004 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на DUSD към USD?
Текущата цена на DUSD към USD е $ 1.004. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Dialectic USD Vault?
Пазарната капитализация за DUSD е $ 49.48M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на DUSD?
Циркулиращото предлагане на DUSD е 49.30M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на DUSD?
DUSD постигна ATH цена от 1.007 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на DUSD?
DUSD достигна ATL цена от 0.999002 USD.
Какъв е обемът на търговията на DUSD?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за DUSD е -- USD.
Ще се повиши ли DUSD тази година?
DUSD може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за DUSD за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:45:20 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Dialectic USD Vault (DUSD)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,704.68
$109,704.68$109,704.68

-0.46%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,857.27
$3,857.27$3,857.27

-0.09%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02794
$0.02794$0.02794

-13.17%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.12
$186.12$186.12

-1.08%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,857.27
$3,857.27$3,857.27

-0.09%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,704.68
$109,704.68$109,704.68

-0.46%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.12
$186.12$186.12

-1.08%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5205
$2.5205$2.5205

-0.13%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,082.33
$1,082.33$1,082.33

-0.18%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000711
$0.0000711$0.0000711

+42.20%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09558
$0.09558$0.09558

+855.80%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000693
$0.000693$0.000693

+246.50%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00033
$0.00033$0.00033

+83.33%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000104
$0.00000104$0.00000104

+62.50%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0035
$0.0035$0.0035

+40.00%

Memealchemy Лого

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000003179
$0.0000000000000000000000003179$0.0000000000000000000000003179

+22.31%