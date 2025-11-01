Информация за цената за Dialectic ETH Vault (DETH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 3,694.72 $ 3,694.72 $ 3,694.72 24-часов нисък $ 3,886.94 $ 3,886.94 $ 3,886.94 24-часов висок 24-часов нисък $ 3,694.72$ 3,694.72 $ 3,694.72 24-часов висок $ 3,886.94$ 3,886.94 $ 3,886.94 Рекорд за всички времена $ 4,757.52$ 4,757.52 $ 4,757.52 Най-ниска цена $ 3,605.76$ 3,605.76 $ 3,605.76 Промяна на цената (1ч) +0.92% Промяна на цената (1д) +3.33% Промяна на цената (7д) -0.63% Промяна на цената (7д) -0.63%

Цената в реално време за Dialectic ETH Vault (DETH) е$3,865.07. През последните 24 часа DETH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 3,694.72 до най-висока стойност $ 3,886.94, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DETH е $ 4,757.52, а най-ниската цена за всички времена е $ 3,605.76.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DETH има промяна от +0.92% за последния час, +3.33% за 24 часа и -0.63% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Dialectic ETH Vault (DETH)

Пазарна капитализация $ 36.64M$ 36.64M $ 36.64M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 36.64M$ 36.64M $ 36.64M Циркулиращо предлагане 9.54K 9.54K 9.54K Общо предлагане 9,544.889001818485 9,544.889001818485 9,544.889001818485

Текущата пазарна капитализация на Dialectic ETH Vault е $ 36.64M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DETH е 9.54K, като общото предлагане е 9544.889001818485. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 36.64M.