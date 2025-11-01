Информация за цената за Dialectic BTC Vault (DBIT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 104,188 $ 104,188 $ 104,188 24-часов нисък $ 110,752 $ 110,752 $ 110,752 24-часов висок 24-часов нисък $ 104,188$ 104,188 $ 104,188 24-часов висок $ 110,752$ 110,752 $ 110,752 Рекорд за всички времена $ 126,288$ 126,288 $ 126,288 Най-ниска цена $ 103,598$ 103,598 $ 103,598 Промяна на цената (1ч) +0.78% Промяна на цената (1д) +4.43% Промяна на цената (7д) +0.44% Промяна на цената (7д) +0.44%

Цената в реално време за Dialectic BTC Vault (DBIT) е$110,127. През последните 24 часа DBIT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 104,188 до най-висока стойност $ 110,752, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DBIT е $ 126,288, а най-ниската цена за всички времена е $ 103,598.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DBIT има промяна от +0.78% за последния час, +4.43% за 24 часа и +0.44% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Dialectic BTC Vault (DBIT)

Пазарна капитализация $ 10.96M$ 10.96M $ 10.96M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 10.96M$ 10.96M $ 10.96M Циркулиращо предлагане 100.01 100.01 100.01 Общо предлагане 100.007635063939 100.007635063939 100.007635063939

Текущата пазарна капитализация на Dialectic BTC Vault е $ 10.96M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DBIT е 100.01, като общото предлагане е 100.007635063939. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.96M.