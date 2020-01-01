Токеномика на DGI Game (DGI) Открийте ключова информация за DGI Game (DGI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DGI Game (DGI) Welcome to DGI (Decentralized Gaming Income Token), a pioneering project in the gaming guild space. Our focus is giving the rewards back to the token holders. Our Guild DGG owns and operates millions of dollars in gaming assets, including a significant stake in the Big Time Game. By staking DGI tokens, our holders can earn passive income monthly from the revenues generated by our gaming guild DGG's portfolio. With Web3 gaming leading the next Bull Run, we proudly own and manage 100% of our game assets in some of the most successful and widely adopted games, offering our community a unique opportunity to earn passive income by being a DGI token holder. The $DGI Token The DGI Token serves as the cornerstone of our ecosystem, providing our community with passive income opportunities through holding, supporting, and staking DGI. With a total supply of 1 billion tokens, 80% are allocated to liquidity, 10% to centralized exchange (CEX) listings, and 10% to future community incentives and airdrops. These tokens are securely stored in a multisig wallet, ensuring transparency and community oversight. Официален уебсайт: https://www.dgi.game/ Бяла книга: https://dgi.gitbook.io/decentralized-gaming-income-dgi-whitepaper/ Купете DGI сега!

Токеномика и анализ на цената за DGI Game (DGI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DGI Game (DGI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.23M Общо предлагане: $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 957.59M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.29M Рекорд за всички времена: $ 0.079182 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.00128792 Научете повече за цената на DGI Game (DGI)

Токеномика на DGI Game (DGI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DGI Game (DGI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DGI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DGI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DGI, разгледайте цената в реално време на токените DGI!

Прогноза за цената за DGI Искате ли да знаете какъв път може да поеме DGI? Нашата страница за прогноза за цената DGI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DGI сега!

