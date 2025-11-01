БорсаDEX+
Цената в реално време на DFDV Staked SOL днес е 189.01 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DFDVSOL към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DFDVSOL в MEXC сега.

DFDV Staked SOL цена (DFDVSOL)

$189.01
-0.10%1D
-0.10%1D
DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Ценова графика на живо
Информация за цената за DFDV Staked SOL (DFDVSOL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 189.01
$ 189.01$ 189.01
24-часов нисък
$ 189.54
$ 189.54$ 189.54
24-часов висок

$ 189.01
$ 189.01$ 189.01

$ 189.54
$ 189.54$ 189.54

$ 259.77
$ 259.77$ 259.77

$ 150.48
$ 150.48$ 150.48

-0.27%

-5.96%

-5.96%

Цената в реално време за DFDV Staked SOL (DFDVSOL) е$189.01. През последните 24 часа DFDVSOL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 189.01 до най-висока стойност $ 189.54, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DFDVSOL е $ 259.77, а най-ниската цена за всички времена е $ 150.48.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DFDVSOL има промяна от -- за последния час, -0.27% за 24 часа и -5.96% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

$ 111.41M
$ 111.41M$ 111.41M

$ 111.41M
$ 111.41M$ 111.41M

589.40K
589.40K 589.40K

589,403.093320738
589,403.093320738 589,403.093320738

Текущата пазарна капитализация на DFDV Staked SOL е $ 111.41M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DFDVSOL е 589.40K, като общото предлагане е 589403.093320738. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 111.41M.

История на цените за DFDV Staked SOL (DFDVSOL) USD

През днешния ден промяната в цената на DFDV Staked SOL към USD беше $ -0.5243622877997.
През последните 30 дни промяната в цената на DFDV Staked SOL към USD беше $ -17.8863187160.
През последните 60 дни промяната в цената на DFDV Staked SOL към USD беше $ -17.5892706000.
През последните 90 дни промяната в цената на DFDV Staked SOL към USD беше $ +30.21183372396204.

Какво е DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

DeFi Development Corporation, formerly Janover Inc. (Nasdaq: JNVR), has adopted a treasury policy under which the principal holding in its treasury reserve on the balance sheet will be allocated to Solana (SOL). In adopting its new treasury policy, the Company aims to provide investors with a means to access the Solana ecosystem. The Company's treasury policy is expected to provide investors economic exposure to SOL investment.

Decentralization is no longer theoretical. The future is inherently decentralized, interoperable, and powered by cryptographic integrity rather than institutional trust, to which Solana will be central. Solana offers the necessary infrastructure for scalable decentralized applications through its high throughput, rapid transaction finality, and developer-friendly environment.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за DFDV Staked SOL (USD)

Колко ще струва DFDV Staked SOL (DFDVSOL) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от DFDV Staked SOL (DFDVSOL) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за DFDV Staked SOL.

Проверете прогнозата за цената за DFDV Staked SOL сега!

Токеномика на DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Разбирането на токеномиката на DFDV Staked SOL (DFDVSOL) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените DFDVSOL сега!

Хората също питат: Други въпроси относно DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Колко струва DFDV Staked SOL (DFDVSOL) днес?
Цената в реално време на DFDVSOL в USD е 189.01 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на DFDVSOL към USD?
Текущата цена на DFDVSOL към USD е $ 189.01. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на DFDV Staked SOL?
Пазарната капитализация за DFDVSOL е $ 111.41M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на DFDVSOL?
Циркулиращото предлагане на DFDVSOL е 589.40K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на DFDVSOL?
DFDVSOL постигна ATH цена от 259.77 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на DFDVSOL?
DFDVSOL достигна ATL цена от 150.48 USD.
Какъв е обемът на търговията на DFDVSOL?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за DFDVSOL е -- USD.
Ще се повиши ли DFDVSOL тази година?
DFDVSOL може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за DFDVSOL за по-задълбочен анализ.
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

