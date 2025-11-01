Информация за цената за DFDV Staked SOL (DFDVSOL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 189.01 $ 189.01 $ 189.01 24-часов нисък $ 189.54 $ 189.54 $ 189.54 24-часов висок 24-часов нисък $ 189.01$ 189.01 $ 189.01 24-часов висок $ 189.54$ 189.54 $ 189.54 Рекорд за всички времена $ 259.77$ 259.77 $ 259.77 Най-ниска цена $ 150.48$ 150.48 $ 150.48 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -0.27% Промяна на цената (7д) -5.96% Промяна на цената (7д) -5.96%

Цената в реално време за DFDV Staked SOL (DFDVSOL) е$189.01. През последните 24 часа DFDVSOL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 189.01 до най-висока стойност $ 189.54, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DFDVSOL е $ 259.77, а най-ниската цена за всички времена е $ 150.48.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DFDVSOL има промяна от -- за последния час, -0.27% за 24 часа и -5.96% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Пазарна капитализация $ 111.41M$ 111.41M $ 111.41M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 111.41M$ 111.41M $ 111.41M Циркулиращо предлагане 589.40K 589.40K 589.40K Общо предлагане 589,403.093320738 589,403.093320738 589,403.093320738

Текущата пазарна капитализация на DFDV Staked SOL е $ 111.41M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DFDVSOL е 589.40K, като общото предлагане е 589403.093320738. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 111.41M.