Информация за DEXTER (DEXTER) Dexter is the first original story driven meme that rewards its holders with revenue share. He aims to become the un-official mascot of Dexscreener, while also aiming to reach 1B+ marketcap to impress his long term friends, Pepe, Trump & Doge. This is his story, from underdog to top of the world, an American dream come true. Dexter had an idea. He would create a character, a silly yet lovable digital creature who loved money but was always getting into funny situations. He named it after himself " Dexter spent hours drawing and writing stories about Dexter and friends. He wanted Dexter to be relatable, fun, and catchy. He shared his creations on social media. At first, not many people noticed. Dexter felt a little discouraged, but he didn’t give up. Официален уебсайт: https://dextersolanacto.org/ Купете DEXTER сега!

Токеномика и анализ на цената за DEXTER (DEXTER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DEXTER (DEXTER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.42K $ 8.42K $ 8.42K Общо предлагане: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M Циркулиращо предлагане: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.42K $ 8.42K $ 8.42K Рекорд за всички времена: $ 0.00156075 $ 0.00156075 $ 0.00156075 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000694 $ 0.00000694 $ 0.00000694 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на DEXTER (DEXTER)

Токеномика на DEXTER (DEXTER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DEXTER (DEXTER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DEXTER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DEXTER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DEXTER, разгледайте цената в реално време на токените DEXTER!

