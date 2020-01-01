Токеномика на DexQuark (QRK) Открийте ключова информация за DexQuark (QRK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DexQuark (QRK) DexQuark is a trade platform, designed specifically for pump fun coins. Official token of the platform is $QRK. Holders of $QRK are getting revenue share, and revenue share system is based on buyback & burn mechanism. We have an up and running trade platform with 1k+ daily unique visitors and 20+ Daily active traders. Growing every day. We can provide the data if necessary. The long term vision of the project is to become first Super DApp in the ecosystem, all in one platform. Details are mentioned in next question. Our token holders ($QRK) will have free access to all of our bots. Официален уебсайт: https://dexquark.io Бяла книга: http://docsend.com/v/qnr3h/dexquark-pitchdeck Купете QRK сега!

Токеномика и анализ на цената за DexQuark (QRK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DexQuark (QRK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.48K $ 10.48K $ 10.48K Общо предлагане: $ 895.67M $ 895.67M $ 895.67M Циркулиращо предлагане: $ 895.67M $ 895.67M $ 895.67M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.48K $ 10.48K $ 10.48K Рекорд за всички времена: $ 0.00107475 $ 0.00107475 $ 0.00107475 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на DexQuark (QRK)

Токеномика на DexQuark (QRK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DexQuark (QRK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой QRK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой QRK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на QRK, разгледайте цената в реално време на токените QRK!

Прогноза за цената за QRK Искате ли да знаете какъв път може да поеме QRK? Нашата страница за прогноза за цената QRK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените QRK сега!

