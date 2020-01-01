Токеномика на dexie bucks (DBX) Открийте ключова информация за dexie bucks (DBX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за dexie bucks (DBX) dexie is the leading decentralized exchange in the Chia ecosystem. It’s based on offers (partially signed transactions), enabling trustless limit order books and making dexie a fully non-custodial platform for trading the "One Market" on Chia. Every DBX token holder is a member of dexie, can make proposals and has control over treasury decisions. Voting power is proportional to the amount of dexie bucks a member holds. Официален уебсайт: https://dexie.space Бяла книга: https://dexie.space/dbx Купете DBX сега!

Токеномика и анализ на цената за dexie bucks (DBX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за dexie bucks (DBX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 750.35K $ 750.35K $ 750.35K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 10.08M $ 10.08M $ 10.08M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.44M $ 7.44M $ 7.44M Рекорд за всички времена: $ 0.24144 $ 0.24144 $ 0.24144 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02865464 $ 0.02865464 $ 0.02865464 Текуща цена: $ 0.074319 $ 0.074319 $ 0.074319 Научете повече за цената на dexie bucks (DBX)

Токеномика на dexie bucks (DBX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на dexie bucks (DBX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DBX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DBX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DBX, разгледайте цената в реално време на токените DBX!

