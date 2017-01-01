Токеномика на Dexalot (ALOT) Открийте ключова информация за Dexalot (ALOT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Dexalot (ALOT) Dexalot is a decentralized exchange that brings the look and feel of traditional centralized exchanges without compromising on decentralization and transparency. Dexalot implements an on-chain central limit order book for its trade pairs on the Avalanche platform. Dexalot allows for users to trade ERC20 tokens supported on the C-Chain against the blockchain native currency AVAX or against other supported ERC20 tokens. Официален уебсайт: https://dexalot.com/ Купете ALOT сега!

Токеномика и анализ на цената за Dexalot (ALOT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dexalot (ALOT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.66M $ 10.66M $ 10.66M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 57.96M $ 57.96M $ 57.96M FDV (оценка при пълна реализация): $ 18.40M $ 18.40M $ 18.40M Рекорд за всички времена: $ 2.8 $ 2.8 $ 2.8 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.080024 $ 0.080024 $ 0.080024 Текуща цена: $ 0.183979 $ 0.183979 $ 0.183979 Научете повече за цената на Dexalot (ALOT)

Токеномика на Dexalot (ALOT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dexalot (ALOT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ALOT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ALOT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ALOT, разгледайте цената в реално време на токените ALOT!

Прогноза за цената за ALOT Искате ли да знаете какъв път може да поеме ALOT? Нашата страница за прогноза за цената ALOT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ALOT сега!

