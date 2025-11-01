Информация за цената за Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00127758$ 0.00127758 $ 0.00127758 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.00% Промяна на цената (1д) +2.41% Промяна на цената (7д) -13.88% Промяна на цената (7д) -13.88%

Цената в реално време за Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) е--. През последните 24 часа DTF6900 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DTF6900 е $ 0.00127758, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DTF6900 има промяна от +0.00% за последния час, +2.41% за 24 часа и -13.88% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

Пазарна капитализация $ 9.49K$ 9.49K $ 9.49K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9.49K$ 9.49K $ 9.49K Циркулиращо предлагане 815.86M 815.86M 815.86M Общо предлагане 815,858,279.47 815,858,279.47 815,858,279.47

Текущата пазарна капитализация на Dex Trending Fund 6900 е $ 9.49K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DTF6900 е 815.86M, като общото предлагане е 815858279.47. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.49K.