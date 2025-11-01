Информация за цената за DEW (DEW) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00086597 $ 0.00086597 $ 0.00086597 24-часов нисък $ 0.0013554 $ 0.0013554 $ 0.0013554 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00086597$ 0.00086597 $ 0.00086597 24-часов висок $ 0.0013554$ 0.0013554 $ 0.0013554 Рекорд за всички времена $ 0.00922376$ 0.00922376 $ 0.00922376 Най-ниска цена $ 0.00006117$ 0.00006117 $ 0.00006117 Промяна на цената (1ч) -2.19% Промяна на цената (1д) +23.59% Промяна на цената (7д) -32.59% Промяна на цената (7д) -32.59%

Цената в реално време за DEW (DEW) е$0.00113387. През последните 24 часа DEW се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00086597 до най-висока стойност $ 0.0013554, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DEW е $ 0.00922376, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00006117.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DEW има промяна от -2.19% за последния час, +23.59% за 24 часа и -32.59% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DEW (DEW)

Пазарна капитализация $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Циркулиращо предлагане 899.98M 899.98M 899.98M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на DEW е $ 1.02M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DEW е 899.98M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.14M.