Информация за Devs are working (DAW) DAW is a meme token designed as a social experiment focused on developer behavior and community dynamics. Many meme tokens launch daily and disappear just as quickly, often due to early developer sell-offs or lack of long-term direction. DAW takes a different approach by intentionally removing the developer selling from the equation. The goal is to observe how a token performs when the team commits to holding their tokens and continuing to engage with the project. DAW does not claim to offer utility or make promises of success. Instead, it explores whether a meme token can sustain interest and growth through consistent community involvement and developer restraint. The project is open-ended by design, aiming to highlight how much—or how little—developer actions influence a token’s lifecycle. Официален уебсайт: https://daw.meme/ Купете DAW сега!

Токеномика и анализ на цената за Devs are working (DAW) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Devs are working (DAW), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 604.76K $ 604.76K $ 604.76K Общо предлагане: $ 984.80M $ 984.80M $ 984.80M Циркулиращо предлагане: $ 984.80M $ 984.80M $ 984.80M FDV (оценка при пълна реализация): $ 604.76K $ 604.76K $ 604.76K Рекорд за всички времена: $ 0.00110444 $ 0.00110444 $ 0.00110444 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00060919 $ 0.00060919 $ 0.00060919 Научете повече за цената на Devs are working (DAW)

Токеномика на Devs are working (DAW): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Devs are working (DAW) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DAW токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DAW токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DAW, разгледайте цената в реално време на токените DAW!

Прогноза за цената за DAW Искате ли да знаете какъв път може да поеме DAW?

