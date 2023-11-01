Токеномика на DEVAI (0XDEV)
Информация за DEVAI (0XDEV)
AI-Powered Solidity Contract Generation This project presents an innovative solution to the common problem of Solidity contract generation.
ABOUT US Shaping The Future With AI In today’s digital age, blockchain technology has emerged as a powerful tool for creating secure and transparent decentralized applications. However, developing smart contracts using Solidity, the most widely used programming language for Ethereum blockchain, can be a complex and time-consuming process, requiring specialized knowledge and expertise.
To address this challenge, we have developed an AI bot that writes Solidity contracts, providing a fast, reliable, and cost-effective solution for companies looking to develop blockchain-based applications. Our bot uses advanced machine learning algorithms to generate Solidity code automatically, simplifying the process and reducing the risk of errors. In this way, we aim to democratize access to blockchain technology, enabling companies of all sizes to leverage its benefits and create innovative applications.
Holders Benefit Revenue sharing program Holding above 1%+ of total supply in $0xDev token automatically enrolls you to the revenue sharing program, the revenue share program is a weekly pay out to the top holders based on the fees accumulated from deployments. The more deployments through the bot equates to a higher revenue share claim. 02 First to know Holding above 0.5%+ will give you early access to deployments channel where you can receive a notification any time a contract is deployed by DEVAI BOT. The notifications are divided in 3 different phases: a. New deployment b. LP locked/burnt c. Trading enabled (Holding 0.5%+ of total supply means you are eligible for revenue share from the fees accumulated via payment in $0xDEV)
Токеномика и анализ на цената за DEVAI (0XDEV)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DEVAI (0XDEV), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на DEVAI (0XDEV): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на DEVAI (0XDEV) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой 0XDEV токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой 0XDEV токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на 0XDEV, разгледайте цената в реално време на токените 0XDEV!
