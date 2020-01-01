Токеномика на DEV AI (DEVAI) Открийте ключова информация за DEV AI (DEVAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DEV AI (DEVAI) AI-Powered Smart Contract Creation Effortlessly generate optimized, blockchain-specific smart contracts and dApps with AI-powered code suggestions tailored to your project’s needs. Seamless Blockchain Deployment Deploy your dApps and smart contracts directly to multiple blockchains—no manual configurations or complex setups required. Unlock the full potential of AI-powered blockchain development. From intelligent code generation to seamless deployment, everything you need is at your fingertips. SLM-Powered Code Optimization Leverage 100+ Assisterr's Specialized Language Models trained on blockchain documentation to generate the most efficient and secure code. Multi-Chain Compatibility Deploy smart contracts across Solana, Ethereum, BSC, Avalanche, and more — no additional configurations needed. Официален уебсайт: https://devai.tech/ Бяла книга: https://devai.tech/faq Купете DEVAI сега!

Токеномика и анализ на цената за DEV AI (DEVAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DEV AI (DEVAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 797.55K $ 797.55K $ 797.55K Общо предлагане: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Циркулиращо предлагане: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (оценка при пълна реализация): $ 797.55K $ 797.55K $ 797.55K Рекорд за всички времена: $ 0.00922359 $ 0.00922359 $ 0.00922359 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00079288 $ 0.00079288 $ 0.00079288 Научете повече за цената на DEV AI (DEVAI)

Токеномика на DEV AI (DEVAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DEV AI (DEVAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DEVAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DEVAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DEVAI, разгледайте цената в реално време на токените DEVAI!

Прогноза за цената за DEVAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме DEVAI? Нашата страница за прогноза за цената DEVAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DEVAI сега!

