Токеномика на Desy Duk (DESY) Открийте ключова информация за Desy Duk (DESY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за Desy Duk (DESY) The project centers around Desy Duk, a comical spin on the beloved Daisy Duck, emerging from the popular Dolanverse. Desy is here to spread laughter and joy, collaborating with other iconic characters from the Dolanverse like Dolan, Gooby, and Morky. Together, they create hilarious, meme-worthy moments that entertain and engage the community. This project focuses on delivering a steady stream of humorous, hand-drawn content that taps into the viral energy of meme culture. Whether you're familiar with the Dolanverse or discovering it for the first time, Desy Duk and her crew are here to bring a smile to your face every day. Официален уебсайт: https://desyduk.com/

Токеномика и анализ на цената за Desy Duk (DESY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Desy Duk (DESY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 22.21K $ 22.21K $ 22.21K Общо предлагане: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Циркулиращо предлагане: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (оценка при пълна реализация): $ 22.21K $ 22.21K $ 22.21K Рекорд за всички времена: $ 0.00142863 $ 0.00142863 $ 0.00142863 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001476 $ 0.00001476 $ 0.00001476 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Desy Duk (DESY)

Токеномика на Desy Duk (DESY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Desy Duk (DESY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DESY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DESY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DESY, разгледайте цената в реално време на токените DESY!

Прогноза за цената за DESY Искате ли да знаете какъв път може да поеме DESY? Нашата страница за прогноза за цената DESY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

