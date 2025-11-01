Информация за цената за DESU (DESU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00022334 $ 0.00022334 $ 0.00022334 24-часов нисък $ 0.00024308 $ 0.00024308 $ 0.00024308 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00022334$ 0.00022334 $ 0.00022334 24-часов висок $ 0.00024308$ 0.00024308 $ 0.00024308 Рекорд за всички времена $ 0.00359485$ 0.00359485 $ 0.00359485 Най-ниска цена $ 0.00013144$ 0.00013144 $ 0.00013144 Промяна на цената (1ч) +0.91% Промяна на цената (1д) +2.20% Промяна на цената (7д) +0.93% Промяна на цената (7д) +0.93%

Цената в реално време за DESU (DESU) е$0.0002427. През последните 24 часа DESU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00022334 до най-висока стойност $ 0.00024308, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DESU е $ 0.00359485, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00013144.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DESU има промяна от +0.91% за последния час, +2.20% за 24 часа и +0.93% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DESU (DESU)

Пазарна капитализация $ 242.70K$ 242.70K $ 242.70K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 242.70K$ 242.70K $ 242.70K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на DESU е $ 242.70K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DESU е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 242.70K.