Информация за цената за Dessistant by Virtuals (DESS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.00020838 24-часов висок $ 0.00026979 Рекорд за всички времена $ 0.00089122 Най-ниска цена $ 0.00006191 Промяна на цената (1ч) +0.50% Промяна на цената (1д) +6.78% Промяна на цената (7д) +217.74%

Цената в реално време за Dessistant by Virtuals (DESS) е$0.00025422. През последните 24 часа DESS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00020838 до най-висока стойност $ 0.00026979, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DESS е $ 0.00089122, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00006191.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DESS има промяна от +0.50% за последния час, +6.78% за 24 часа и +217.74% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Dessistant by Virtuals (DESS)

Пазарна капитализация $ 129.02K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 254.70K Циркулиращо предлагане 506.54M Общо предлагане 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Dessistant by Virtuals е $ 129.02K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DESS е 506.54M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 254.70K.