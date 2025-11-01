БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Dessistant by Virtuals днес е 0.00025422 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DESS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DESS в MEXC сега.Цената в реално време на Dessistant by Virtuals днес е 0.00025422 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DESS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DESS в MEXC сега.

Повече за DESS

DESSценова информация

Какво представлява DESS

Официален уебсайт на DESS

Токеномика на DESS

DESS ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Dessistant by Virtuals Лого

Dessistant by Virtuals цена (DESS)

Не се намира в списъка

1 DESS към USD - цена в реално време:

$0.00025406
$0.00025406$0.00025406
+6.70%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Dessistant by Virtuals (DESS) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:15:04 (UTC+8)

Информация за цената за Dessistant by Virtuals (DESS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00020838
$ 0.00020838$ 0.00020838
24-часов нисък
$ 0.00026979
$ 0.00026979$ 0.00026979
24-часов висок

$ 0.00020838
$ 0.00020838$ 0.00020838

$ 0.00026979
$ 0.00026979$ 0.00026979

$ 0.00089122
$ 0.00089122$ 0.00089122

$ 0.00006191
$ 0.00006191$ 0.00006191

+0.50%

+6.78%

+217.74%

+217.74%

Цената в реално време за Dessistant by Virtuals (DESS) е$0.00025422. През последните 24 часа DESS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00020838 до най-висока стойност $ 0.00026979, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DESS е $ 0.00089122, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00006191.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DESS има промяна от +0.50% за последния час, +6.78% за 24 часа и +217.74% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Dessistant by Virtuals (DESS)

$ 129.02K
$ 129.02K$ 129.02K

--
----

$ 254.70K
$ 254.70K$ 254.70K

506.54M
506.54M 506.54M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Dessistant by Virtuals е $ 129.02K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DESS е 506.54M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 254.70K.

История на цените за Dessistant by Virtuals (DESS) USD

През днешния ден промяната в цената на Dessistant by Virtuals към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Dessistant by Virtuals към USD беше $ +0.0001932106.
През последните 60 дни промяната в цената на Dessistant by Virtuals към USD беше $ +0.0000545780.
През последните 90 дни промяната в цената на Dessistant by Virtuals към USD беше $ -0.0000103707275967871.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+6.78%
30 дни$ +0.0001932106+76.00%
60 дни$ +0.0000545780+21.47%
90 дни$ -0.0000103707275967871-3.91%

Какво е Dessistant by Virtuals (DESS)

Through its innovative ai driven market making infrastructure, dessistant offers automated strategies. It executes real-time buy and sell orders with millisecond precision, sniping large trades or sudden price shifts as they happen. Dessistant turns any user into an autonomous market maker, letting them script strategies, automate execution, and monitor markets 24/7. Just set your rules once the agent adapts on-chain. developed by a proven team with multiple hackathon awards

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Dessistant by Virtuals (DESS) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Dessistant by Virtuals (USD)

Колко ще струва Dessistant by Virtuals (DESS) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Dessistant by Virtuals (DESS) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Dessistant by Virtuals.

Проверете прогнозата за цената за Dessistant by Virtuals сега!

DESS към местни валути

Токеномика на Dessistant by Virtuals (DESS)

Разбирането на токеномиката на Dessistant by Virtuals (DESS) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените DESS сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Dessistant by Virtuals (DESS)

Колко струва Dessistant by Virtuals (DESS) днес?
Цената в реално време на DESS в USD е 0.00025422 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на DESS към USD?
Текущата цена на DESS към USD е $ 0.00025422. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Dessistant by Virtuals?
Пазарната капитализация за DESS е $ 129.02K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на DESS?
Циркулиращото предлагане на DESS е 506.54M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на DESS?
DESS постигна ATH цена от 0.00089122 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на DESS?
DESS достигна ATL цена от 0.00006191 USD.
Какъв е обемът на търговията на DESS?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за DESS е -- USD.
Ще се повиши ли DESS тази година?
DESS може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за DESS за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:15:04 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Dessistant by Virtuals (DESS)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,335.97
$109,335.97$109,335.97

-0.80%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,842.18
$3,842.18$3,842.18

-0.48%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02860
$0.02860$0.02860

-11.12%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.57
$186.57$186.57

-0.84%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,842.18
$3,842.18$3,842.18

-0.48%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,335.97
$109,335.97$109,335.97

-0.80%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.57
$186.57$186.57

-0.84%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5039
$2.5039$2.5039

-0.79%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,084.09
$1,084.09$1,084.09

-0.02%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000744
$0.0000744$0.0000744

+48.80%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09858
$0.09858$0.09858

+885.80%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000590
$0.000590$0.000590

+195.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000106
$0.00000106$0.00000106

+65.62%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0038
$0.0038$0.0038

+52.00%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7661
$0.7661$0.7661

+48.84%

DEGENFI Лого

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000003455
$0.000000003455$0.000000003455

+27.39%