Токеномика на DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Открийте ключова информация за DessalinesAI by Virtuals (DESSAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Dessalines AI ($DESSAI) is a decentralized AI-powered project inspired by the legacy of Haitian revolutionary Jean-Jacques Dessalines. The project aims to promote financial inclusion and economic empowerment in underbanked communities, especially in Haiti, by integrating blockchain technology, cryptocurrency tools, and multilingual AI assistants tailored to local needs. Dessalines AI provides access to automated financial education, crypto trading insights, and job search capabilities. It seeks to bridge the gap between emerging digital finance tools and communities historically excluded from the global financial system. Официален уебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/15911 Купете DESSAI сега!

Токеномика и анализ на цената за DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DessalinesAI by Virtuals (DESSAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 239.15K $ 239.15K $ 239.15K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 836.54M $ 836.54M $ 836.54M FDV (оценка при пълна реализация): $ 285.88K $ 285.88K $ 285.88K Рекорд за всички времена: $ 0.00135965 $ 0.00135965 $ 0.00135965 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00028588 $ 0.00028588 $ 0.00028588 Научете повече за цената на DessalinesAI by Virtuals (DESSAI)

Токеномика на DessalinesAI by Virtuals (DESSAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DESSAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DESSAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DESSAI, разгледайте цената в реално време на токените DESSAI!

