Информация за цената за DESK (DESK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00474878$ 0.00474878 $ 0.00474878 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +1.28% Промяна на цената (7д) -20.41% Промяна на цената (7д) -20.41%

Цената в реално време за DESK (DESK) е--. През последните 24 часа DESK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DESK е $ 0.00474878, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DESK има промяна от -- за последния час, +1.28% за 24 часа и -20.41% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DESK (DESK)

Пазарна капитализация $ 534.27K$ 534.27K $ 534.27K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 578.24K$ 578.24K $ 578.24K Циркулиращо предлагане 923.96M 923.96M 923.96M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на DESK е $ 534.27K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DESK е 923.96M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 578.24K.