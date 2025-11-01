Информация за цената за Derpy (DERPY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00093001$ 0.00093001 $ 0.00093001 Най-ниска цена $ 0.00001591$ 0.00001591 $ 0.00001591 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +6.16% Промяна на цената (7д) +6.16%

Цената в реално време за Derpy (DERPY) е$0.00001842. През последните 24 часа DERPY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DERPY е $ 0.00093001, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001591.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DERPY има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +6.16% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Derpy (DERPY)

Пазарна капитализация $ 18.41K$ 18.41K $ 18.41K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 18.41K$ 18.41K $ 18.41K Циркулиращо предлагане 999.67M 999.67M 999.67M Общо предлагане 999,670,613.644677 999,670,613.644677 999,670,613.644677

Текущата пазарна капитализация на Derpy е $ 18.41K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DERPY е 999.67M, като общото предлагане е 999670613.644677. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 18.41K.