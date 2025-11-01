Информация за цената за Deri Protocol (DERI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0037691 $ 0.0037691 $ 0.0037691 24-часов нисък $ 0.00384159 $ 0.00384159 $ 0.00384159 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0037691$ 0.0037691 $ 0.0037691 24-часов висок $ 0.00384159$ 0.00384159 $ 0.00384159 Рекорд за всички времена $ 3.77$ 3.77 $ 3.77 Най-ниска цена $ 0.00200107$ 0.00200107 $ 0.00200107 Промяна на цената (1ч) +0.11% Промяна на цената (1д) -0.91% Промяна на цената (7д) -10.26% Промяна на цената (7д) -10.26%

Цената в реално време за Deri Protocol (DERI) е$0.00377781. През последните 24 часа DERI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0037691 до най-висока стойност $ 0.00384159, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DERI е $ 3.77, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00200107.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DERI има промяна от +0.11% за последния час, -0.91% за 24 часа и -10.26% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Deri Protocol (DERI)

Пазарна капитализация $ 494.61K$ 494.61K $ 494.61K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Циркулиращо предлагане 131.19M 131.19M 131.19M Общо предлагане 490,127,939.592577 490,127,939.592577 490,127,939.592577

Текущата пазарна капитализация на Deri Protocol е $ 494.61K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DERI е 131.19M, като общото предлагане е 490127939.592577. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.85M.