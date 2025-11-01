БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Deri Protocol днес е 0.00377781 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DERI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DERI в MEXC сега.Цената в реално време на Deri Protocol днес е 0.00377781 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DERI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DERI в MEXC сега.

Повече за DERI

DERIценова информация

Какво представлява DERI

Официален уебсайт на DERI

Токеномика на DERI

DERI ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Deri Protocol Лого

Deri Protocol цена (DERI)

Не се намира в списъка

1 DERI към USD - цена в реално време:

$0.00377456
$0.00377456$0.00377456
-1.50%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Deri Protocol (DERI) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:30:54 (UTC+8)

Информация за цената за Deri Protocol (DERI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.0037691
$ 0.0037691$ 0.0037691
24-часов нисък
$ 0.00384159
$ 0.00384159$ 0.00384159
24-часов висок

$ 0.0037691
$ 0.0037691$ 0.0037691

$ 0.00384159
$ 0.00384159$ 0.00384159

$ 3.77
$ 3.77$ 3.77

$ 0.00200107
$ 0.00200107$ 0.00200107

+0.11%

-0.91%

-10.26%

-10.26%

Цената в реално време за Deri Protocol (DERI) е$0.00377781. През последните 24 часа DERI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0037691 до най-висока стойност $ 0.00384159, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DERI е $ 3.77, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00200107.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DERI има промяна от +0.11% за последния час, -0.91% за 24 часа и -10.26% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Deri Protocol (DERI)

$ 494.61K
$ 494.61K$ 494.61K

--
----

$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M

131.19M
131.19M 131.19M

490,127,939.592577
490,127,939.592577 490,127,939.592577

Текущата пазарна капитализация на Deri Protocol е $ 494.61K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DERI е 131.19M, като общото предлагане е 490127939.592577. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.85M.

История на цените за Deri Protocol (DERI) USD

През днешния ден промяната в цената на Deri Protocol към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Deri Protocol към USD беше $ -0.0020540338.
През последните 60 дни промяната в цената на Deri Protocol към USD беше $ -0.0015357889.
През последните 90 дни промяната в цената на Deri Protocol към USD беше $ -0.000676582568943305.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-0.91%
30 дни$ -0.0020540338-54.37%
60 дни$ -0.0015357889-40.65%
90 дни$ -0.000676582568943305-15.18%

Какво е Deri Protocol (DERI)

Deri is a decentralized protocol for users to exchange risk exposures precisely and capital-efficiently. It is the DeFi way to trade derivatives: to hedge, to speculate, to arbitrage, all on chain. This is achieved by liquidity pools playing the roles of counterparties for users. With Deri protocol, risk exposures are tokenized as NFTs so that they can be imported into other DeFi projects for their own financial purposes. Having provided an effective on-chain mechanism to exchange and hold risks, Deri protocol has minted one of the most important blocks of the DeFi infrastructure.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Deri Protocol (DERI) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Deri Protocol (USD)

Колко ще струва Deri Protocol (DERI) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Deri Protocol (DERI) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Deri Protocol.

Проверете прогнозата за цената за Deri Protocol сега!

DERI към местни валути

Токеномика на Deri Protocol (DERI)

Разбирането на токеномиката на Deri Protocol (DERI) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените DERI сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Deri Protocol (DERI)

Колко струва Deri Protocol (DERI) днес?
Цената в реално време на DERI в USD е 0.00377781 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на DERI към USD?
Текущата цена на DERI към USD е $ 0.00377781. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Deri Protocol?
Пазарната капитализация за DERI е $ 494.61K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на DERI?
Циркулиращото предлагане на DERI е 131.19M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на DERI?
DERI постигна ATH цена от 3.77 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на DERI?
DERI достигна ATL цена от 0.00200107 USD.
Какъв е обемът на търговията на DERI?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за DERI е -- USD.
Ще се повиши ли DERI тази година?
DERI може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за DERI за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:30:54 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Deri Protocol (DERI)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,790.17
$109,790.17$109,790.17

-0.39%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,875.90
$3,875.90$3,875.90

+0.38%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02837
$0.02837$0.02837

-11.83%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.18
$187.18$187.18

-0.52%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,875.90
$3,875.90$3,875.90

+0.38%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,790.17
$109,790.17$109,790.17

-0.39%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.18
$187.18$187.18

-0.52%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5166
$2.5166$2.5166

-0.29%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,086.84
$1,086.84$1,086.84

+0.22%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000703
$0.0000703$0.0000703

+40.60%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09748
$0.09748$0.09748

+874.80%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.001200
$0.001200$0.001200

+500.00%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0045
$0.0045$0.0045

+80.00%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00027
$0.00027$0.00027

+50.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000099
$0.00000099$0.00000099

+54.68%

Notevia Лого

Notevia

NVA

$0.0000011956
$0.0000011956$0.0000011956

+15.94%