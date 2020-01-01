Токеномика на Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Открийте ключова информация за Deq Staked AVAIL (STAVAIL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Deq is a decentralized finance application that offers native liquid staking for Avail tokens on the Ethereum L1 chain. It allows users to mint stAVAIL tokens using Avail ERC20 tokens, which accrue staking rewards from the Avail data availability chain. stAVAIL tokens are an yield-bearing asset that can then be seamlessly used in other decentralized finance applications such as lending and options markets as a non-rebasing token. Официален уебсайт: https://deq.fi

Токеномика и анализ на цената за Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Deq Staked AVAIL (STAVAIL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 564.87K $ 564.87K $ 564.87K Общо предлагане: $ 29.27M $ 29.27M $ 29.27M Циркулиращо предлагане: $ 29.27M $ 29.27M $ 29.27M FDV (оценка при пълна реализация): $ 564.87K $ 564.87K $ 564.87K Рекорд за всички времена: $ 0.186304 $ 0.186304 $ 0.186304 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01484553 $ 0.01484553 $ 0.01484553 Текуща цена: $ 0.01929582 $ 0.01929582 $ 0.01929582 Научете повече за цената на Deq Staked AVAIL (STAVAIL)

Токеномика на Deq Staked AVAIL (STAVAIL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Deq Staked AVAIL (STAVAIL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой STAVAIL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой STAVAIL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на STAVAIL, разгледайте цената в реално време на токените STAVAIL!

Прогноза за цената за STAVAIL Искате ли да знаете какъв път може да поеме STAVAIL? Нашата страница за прогноза за цената STAVAIL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените STAVAIL сега!

