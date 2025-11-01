Информация за цената за Deputy Dawgs (DDAWGS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00000667$ 0.00000667 $ 0.00000667 Най-ниска цена $ 0.00000469$ 0.00000469 $ 0.00000469 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -0.73% Промяна на цената (7д) -0.73%

Цената в реално време за Deputy Dawgs (DDAWGS) е$0.00000476. През последните 24 часа DDAWGS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DDAWGS е $ 0.00000667, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000469.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DDAWGS има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -0.73% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Deputy Dawgs (DDAWGS)

Пазарна капитализация $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Циркулиращо предлагане 313.00B 313.00B 313.00B Общо предлагане 313,000,000,000.0 313,000,000,000.0 313,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Deputy Dawgs е $ 1.49M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DDAWGS е 313.00B, като общото предлагане е 313000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.49M.