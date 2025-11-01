Информация за цената за Depot App (DEPOT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.01573771$ 0.01573771 $ 0.01573771 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -0.03% Промяна на цената (7д) -0.03%

Цената в реално време за Depot App (DEPOT) е--. През последните 24 часа DEPOT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DEPOT е $ 0.01573771, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DEPOT има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -0.03% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Depot App (DEPOT)

Пазарна капитализация $ 12.31K$ 12.31K $ 12.31K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 15.38K$ 15.38K $ 15.38K Циркулиращо предлагане 80.00M 80.00M 80.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Depot App е $ 12.31K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DEPOT е 80.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 15.38K.