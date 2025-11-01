БорсаDEX+
Цената в реално време на Dephaser JPY днес е 0.00652474 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за JPYT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на JPYT в MEXC сега.Цената в реално време на Dephaser JPY днес е 0.00652474 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за JPYT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на JPYT в MEXC сега.

Повече за JPYT

JPYTценова информация

Какво представлява JPYT

Бяла книга JPYT

Официален уебсайт на JPYT

Токеномика на JPYT

JPYT ценова прогноза

Dephaser JPY Лого

Dephaser JPY цена (JPYT)

Не се намира в списъка

1 JPYT към USD - цена в реално време:

$0.00652606
+1.30%1D
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията.
Dephaser JPY (JPYT) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:21:28 (UTC+8)

Информация за цената за Dephaser JPY (JPYT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00641527
24-часов нисък
$ 0.00654061
24-часов висок

$ 0.00641527
$ 0.00654061
$ 0.00682267
$ 0.00631154
-0.14%

+1.38%

-0.30%

-0.30%

Цената в реално време за Dephaser JPY (JPYT) е$0.00652474. През последните 24 часа JPYT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00641527 до най-висока стойност $ 0.00654061, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на JPYT е $ 0.00682267, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00631154.

Що се отнася до краткосрочното представяне, JPYT има промяна от -0.14% за последния час, +1.38% за 24 часа и -0.30% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Dephaser JPY (JPYT)

$ 165.50K
--
$ 165.50K
25.34M
25,340,305.725217
Текущата пазарна капитализация на Dephaser JPY е $ 165.50K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на JPYT е 25.34M, като общото предлагане е 25340305.725217. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 165.50K.

История на цените за Dephaser JPY (JPYT) USD

През днешния ден промяната в цената на Dephaser JPY към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Dephaser JPY към USD беше $ -0.0001079120.
През последните 60 дни промяната в цената на Dephaser JPY към USD беше $ -0.0001802733.
През последните 90 дни промяната в цената на Dephaser JPY към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+1.38%
30 дни$ -0.0001079120-1.65%
60 дни$ -0.0001802733-2.76%
90 дни$ 0--

Какво е Dephaser JPY (JPYT)

DePhaser is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) platform designed to transform the way people interact with digital assets and conduct cross-border transactions. At the heart of this innovation is JPYT, the world’s first algorithmic YEN stablecoin pegged 1:1 to the Japanese YEN (¥). Unlike traditional stablecoins, JPYT is backed by fully locked USDT (Tether), ensuring a high level of security, transparency, and trust for its users. Through DePhaser, individuals and businesses can seamlessly lock in USDT and mint JPYT, allowing them to hold and transact in a currency that mirrors the stability of the Yen while operating natively within the Web3 ecosystem. This mechanism provides a powerful tool for those who wish to avoid volatility in the crypto market while still benefiting from the efficiency, accessibility, and inclusivity of blockchain technology.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Dephaser JPY (USD)

Колко ще струва Dephaser JPY (JPYT) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Dephaser JPY (JPYT) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Dephaser JPY.

Проверете прогнозата за цената за Dephaser JPY сега!

JPYT към местни валути

Токеномика на Dephaser JPY (JPYT)

Разбирането на токеномиката на Dephaser JPY (JPYT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените JPYT сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Dephaser JPY (JPYT)

Колко струва Dephaser JPY (JPYT) днес?
Цената в реално време на JPYT в USD е 0.00652474 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на JPYT към USD?
Текущата цена на JPYT към USD е $ 0.00652474. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Dephaser JPY?
Пазарната капитализация за JPYT е $ 165.50K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на JPYT?
Циркулиращото предлагане на JPYT е 25.34M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на JPYT?
JPYT постигна ATH цена от 0.00682267 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на JPYT?
JPYT достигна ATL цена от 0.00631154 USD.
Какъв е обемът на търговията на JPYT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за JPYT е -- USD.
Ще се повиши ли JPYT тази година?
JPYT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за JPYT за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Dephaser JPY (JPYT)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

