Информация за цената за Dephaser JPY (JPYT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00641527 - $ 0.00654061
24-часов нисък: $ 0.00641527
24-часов висок: $ 0.00654061
Рекорд за всички времена: $ 0.00682267
Най-ниска цена: $ 0.00631154
Промяна на цената (1ч): -0.14%
Промяна на цената (1д): +1.38%
Промяна на цената (7д): -0.30%

Цената в реално време за Dephaser JPY (JPYT) е$0.00652474. През последните 24 часа JPYT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00641527 до най-висока стойност $ 0.00654061, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на JPYT е $ 0.00682267, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00631154.

Що се отнася до краткосрочното представяне, JPYT има промяна от -0.14% за последния час, +1.38% за 24 часа и -0.30% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Dephaser JPY (JPYT)

Пазарна капитализация: $ 165.50K
Обем (24 часа): --
Напълно разредена пазарна капитализация: $ 165.50K
Циркулиращо предлагане: 25.34M
Общо предлагане: 25,340,305.725217

Текущата пазарна капитализация на Dephaser JPY е $ 165.50K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на JPYT е 25.34M, като общото предлагане е 25340305.725217. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 165.50K.