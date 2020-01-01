Токеномика на DePay (DEPAY)
Информация за DePay (DEPAY)
DePay pioneers Web3 Payments with the power of DeFi. Driving mass adoption of blockchain based payments, DePay merges the core ideas of decentralization and interoperability with state-of-the-art Web3 technologies.
The first truly decentralized multichain payment protocol built on DeFi. ETHOnline finalist, made in Switzerland (Crypto Valley).
DePay tools include:
- Payments: Accept Cryptocurrencies
- Sales: Sell your Token
- Donations: Receive Crypto support
- Subscriptions: Recurring payments
- Swap: Best price swap
- Payroll: Payroll streams
- Wallet: Payments & DeFi
- Credit: Streams as collateral
- DePay PRO: Analytics & Insights
The DePay difference
Chain Agnostic (Multichain) DePay is extensible around any blockchain, ensuring a competitive cross-chain future.
Permissionless No one can be technically excluded from using DePay and no registration is required.
Trustless Every intermediate step is replaced by smart contracts which are connected to decentralized liquidity pools.
Easy to use Our ambition was to create an even easier user experience than you're used to from shopping in current non-crypto e-commerce stores.
Open Source The DePay protocol will always remain open source.
Multinetwork DePay automatically detects & switches the network if required.
Токеномика и анализ на цената за DePay (DEPAY)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DePay (DEPAY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на DePay (DEPAY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на DePay (DEPAY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой DEPAY токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой DEPAY токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на DEPAY, разгледайте цената в реално време на токените DEPAY!
Прогноза за цената за DEPAY
Искате ли да знаете какъв път може да поеме DEPAY? Нашата страница за прогноза за цената DEPAY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
