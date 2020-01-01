Токеномика на Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) Открийте ключова информация за Department Of Government Efficiency (D.O.G.E), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) $D.O.G.E inspired by Elon Musk and Donald Trump's establishment of a department called the Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) D.O.G.E based on the playful spirit of the original D.O.G.E coin while integrating Elon Musk and Donald Trump's posts of the upcoming Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) spearheaded by Elon Musk the man who sent D.O.G.E to the moon. Get ready to see $DOGE everywhere you look, because D.O.G.E here to stay. Hold on tight! It's Department of Government Efficiency Официален уебсайт: https://departmentofgovernmentefficiency.vip/ Купете D.O.G.E сега!

Токеномика и анализ на цената за Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Department Of Government Efficiency (D.O.G.E), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 97.71K $ 97.71K $ 97.71K Общо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Циркулиращо предлагане: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 97.71K $ 97.71K $ 97.71K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Department Of Government Efficiency (D.O.G.E)

Токеномика на Department Of Government Efficiency (D.O.G.E): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой D.O.G.E токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой D.O.G.E токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на D.O.G.E, разгледайте цената в реално време на токените D.O.G.E!

Прогноза за цената за D.O.G.E Искате ли да знаете какъв път може да поеме D.O.G.E? Нашата страница за прогноза за цената D.O.G.E съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените D.O.G.E сега!

