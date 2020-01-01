Токеномика на Department Of Gains Coin (D.O.G.C) Открийте ключова информация за Department Of Gains Coin (D.O.G.C), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Department Of Gains Coin (D.O.G.C) At Department of Gains Coin ($D.O.G.C), we are not just launching another Cryptocurrency token-were building a movement. A movement rooted in honesty, integrity, and community, designed to bridge the gap between fitness, wellness, and the digital economy. Our vision is clear: to create real world utility for $D.O.G.C by forging strong partnerships with fitness professionals, wellness brands, and supplement companies. We believe in strength through unity, ensuring that every step forward is taken with transparency and purpose. As we grow, we are laying the foundation for: Staking & Rewards Programs to empower our holders. Liquidity Pools to enhance stability & accessibility. EFT Cards for real world usability. Business Partnerships to integrate $D.O.G.C into the Fitness & Wellness Industry. But beyond the tech, our community is our strength. Every decision we make is driven by the passion and trust of those who believe in the future we are building together. We don't overpromise-we deliver. Официален уебсайт: https://dogccrypto.com/ Бяла книга: https://dogccrypto.com/d-o-g-c-whitepaper Купете D.O.G.C сега!

Токеномика и анализ на цената за Department Of Gains Coin (D.O.G.C) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Department Of Gains Coin (D.O.G.C), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 176.62K $ 176.62K $ 176.62K Общо предлагане: $ 921.52M $ 921.52M $ 921.52M Циркулиращо предлагане: $ 921.52M $ 921.52M $ 921.52M FDV (оценка при пълна реализация): $ 176.62K $ 176.62K $ 176.62K Рекорд за всички времена: $ 0.00131648 $ 0.00131648 $ 0.00131648 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00003059 $ 0.00003059 $ 0.00003059 Текуща цена: $ 0.00019268 $ 0.00019268 $ 0.00019268 Научете повече за цената на Department Of Gains Coin (D.O.G.C)

Токеномика на Department Of Gains Coin (D.O.G.C): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Department Of Gains Coin (D.O.G.C) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой D.O.G.C токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой D.O.G.C токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на D.O.G.C, разгледайте цената в реално време на токените D.O.G.C!

