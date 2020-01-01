Токеномика на Dejitaru Shirudo (SHIELD) Открийте ключова информация за Dejitaru Shirudo (SHIELD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Dejitaru Shirudo (SHIELD) Dejitaru Shirudo ($SHIELD) is a decentralized community part of the Dejitaru TSUKA ecosystem. It is centered around meditation, research, and enlightenment. TSUKA is the digital handle to the blade that will save DeFi, and SHIRUDO is the digital shield. The developer of Shirudo communicates through etherscan to give the community clues and provides insightful words of wisdom. Shirudo’s main purpose is to help organize the world through the pursuit of faith and lead us into true decentralization. Официален уебсайт: https://dejitarushirudo.io/ Купете SHIELD сега!

Токеномика и анализ на цената за Dejitaru Shirudo (SHIELD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dejitaru Shirudo (SHIELD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 73.47K $ 73.47K $ 73.47K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 73.47K $ 73.47K $ 73.47K Рекорд за всички времена: $ 0.00285697 $ 0.00285697 $ 0.00285697 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Dejitaru Shirudo (SHIELD)

Токеномика на Dejitaru Shirudo (SHIELD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dejitaru Shirudo (SHIELD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SHIELD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SHIELD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SHIELD, разгледайте цената в реално време на токените SHIELD!

Прогноза за цената за SHIELD Искате ли да знаете какъв път може да поеме SHIELD? Нашата страница за прогноза за цената SHIELD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SHIELD сега!

