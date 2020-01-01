Токеномика на Dejitaru Hoshi (HOSHI) Открийте ключова информация за Dejitaru Hoshi (HOSHI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Dejitaru Hoshi (HOSHI) Hoshi is the guiding star of crypto. With its community ran structure and pure tokenomics, it sets the standard for cryptocurrency projects. No tax, renounced contract, and burned liquidity (locked forever) make it a safe choice. The fun and engaging community bring Hoshi to life. We are all made of stardust. We are all Hoshi! Dejitaru Hoshi embodies the decentralized nature and principles shared across the decentralized finance space. Community ran and community driven, together, we use the guiding light of the Dejitaru Hoshi (Star) to guide us. Официален уебсайт: https://www.hoshitoken.com/ Купете HOSHI сега!

Токеномика и анализ на цената за Dejitaru Hoshi (HOSHI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dejitaru Hoshi (HOSHI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 56.18K $ 56.18K $ 56.18K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 56.18K $ 56.18K $ 56.18K Рекорд за всички времена: $ 0.00551356 $ 0.00551356 $ 0.00551356 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Dejitaru Hoshi (HOSHI)

Токеномика на Dejitaru Hoshi (HOSHI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dejitaru Hoshi (HOSHI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HOSHI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HOSHI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HOSHI, разгледайте цената в реално време на токените HOSHI!

Прогноза за цената за HOSHI Искате ли да знаете какъв път може да поеме HOSHI? Нашата страница за прогноза за цената HOSHI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HOSHI сега!

