Информация за DeHub (DHB) DeHub is a gaming and streaming protocol powered by its own DePIN of shared computing power, enabling truly censorship-resistant content hosting, transcoding, and delivery. It is designed to solve major challenges faced by legacy media apps, including centralised moderation, demonetisation, deplatforming, limited monetisation options, lack of data ownership, and restricted creative freedom for content creators worldwide. First launched in 2021 by a team of proven social media experts, gamers, and entrepreneurs. Официален уебсайт: https://www.dehub.io Бяла книга: https://docs.dhb.gg Купете DHB сега!

Токеномика и анализ на цената за DeHub (DHB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DeHub (DHB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.47M $ 3.47M $ 3.47M Общо предлагане: $ 4.79B $ 4.79B $ 4.79B Циркулиращо предлагане: $ 4.79B $ 4.79B $ 4.79B FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.47M $ 3.47M $ 3.47M Рекорд за всички времена: $ 0.065827 $ 0.065827 $ 0.065827 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00072334 $ 0.00072334 $ 0.00072334 Научете повече за цената на DeHub (DHB)

Токеномика на DeHub (DHB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DeHub (DHB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DHB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DHB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DHB, разгледайте цената в реално време на токените DHB!

Прогноза за цената за DHB Искате ли да знаете какъв път може да поеме DHB? Нашата страница за прогноза за цената DHB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DHB сега!

