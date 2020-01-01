Токеномика на Degens With Attitude (DWA) Открийте ключова информация за Degens With Attitude (DWA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Degens With Attitude (DWA) Welcome to the D.W.A, a ruthless crew of meme hustlers raised in the wild, unregulated alleys of shitcoinery. It’s a new kind of hustle where survival isn’t about gang wars, it’s about grinding your way through whale dumps, pump-and-dump schemes, and the cutthroat world of digital greed. Our hustle isn’t for the weak—it’s for the degens who know that the biggest gains are made by those with the boldest attitude. The game is ruthless, but that’s exactly where we thrive. So roll with us. D.W.A. isn’t just a coin—it’s a movement for those who grind harder, meme louder, and thrive in the only hood that matters now: the blockchain. Stay ruthless. Stay degen. Join the D.W.A. Официален уебсайт: https://www.dwa.meme/ Купете DWA сега!

Токеномика и анализ на цената за Degens With Attitude (DWA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Degens With Attitude (DWA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 22.15K $ 22.15K $ 22.15K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 22.15K $ 22.15K $ 22.15K Рекорд за всички времена: $ 0.00211149 $ 0.00211149 $ 0.00211149 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Degens With Attitude (DWA)

Токеномика на Degens With Attitude (DWA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Degens With Attitude (DWA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DWA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DWA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DWA, разгледайте цената в реално време на токените DWA!

