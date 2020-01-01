Токеномика на Degenerator Project (GNRT) Открийте ключова информация за Degenerator Project (GNRT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Degenerator Project (GNRT) $GNRT is an AI Agent built to revolutionize degen culture, providing the safest and fairest token launch mechanism available via agents.land . Community members can request token creation via X and our AI Agent will launch the most hype ideas spontaneously and without human intervention. Degenerator Project is an AI Agent operated token creation business. $GNRT token holders are entitle to protocol fees generated. Staking will be available in the near future. 40% of liquidity migration fees shared to $GNRT holders All token creation fees (later) Официален уебсайт: https://gnrt.fun/ Купете GNRT сега!

Токеномика и анализ на цената за Degenerator Project (GNRT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Degenerator Project (GNRT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 91.11K $ 91.11K $ 91.11K Общо предлагане: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Циркулиращо предлагане: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (оценка при пълна реализация): $ 91.11K $ 91.11K $ 91.11K Рекорд за всички времена: $ 0.01876112 $ 0.01876112 $ 0.01876112 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Degenerator Project (GNRT)

Токеномика на Degenerator Project (GNRT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Degenerator Project (GNRT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GNRT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GNRT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GNRT, разгледайте цената в реално време на токените GNRT!

Прогноза за цената за GNRT Искате ли да знаете какъв път може да поеме GNRT? Нашата страница за прогноза за цената GNRT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GNRT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!